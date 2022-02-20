/680449/البرلمان-يحيل-مشروع-قانون-بشأن-تنظيم-مجمع-اللغة-العربية-المقدم-من-النائبة-نشوي-الديب

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته العامة اليو الأحد، مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.

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البرلمان يحيل 3 قوانين مقدمة من الحكومة للجان المختصة

كما أحال المستشار أحمد سعد الدين ،وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 3 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وهى :

مشروعات مقدمة من الحكومة

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

قانون سوق رأس

هذا ووافق البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992،حيث قام النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بعرض تقرير اللجنة.

وتضمن تقرير اللجنة الاقتصادية، بأن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.