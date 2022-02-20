/680446/شريف-رمزي-عن-مهاجمي-إبراهيم-عيسى-بعد-تشكيكه-في-الإسراء-و-المعراج-جهلة-ومتخلفين

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد تصريحاته التي أطلقها عبر برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية حول تشكيكه في معراج الرسول «عليه الصلاة والسلام» خلال رحلة» «الإسراء والمعراج»، وهو ما جعل الجمهور يشن عليه حملة هجوم واسعة.

دوت الخليج يرصد موقف الفنان شريف رمزي من تشكيك الإعلامي إبراهيم عيسى في رحلة المعراج

شريف رمزي ينتقد مهاجمي إبراهيم عيسى

وعلق الفنان شريف رمزي على الهجوم الذي شُن ضد عيسى من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "قمة الجهل و التشدد و التخلف إن لما حد ينفي لنا فكرة أو موضوع في أي ثوابت أو عقيدة مسّلمه عندنا نعارضه و نهاجمه و نشتمه و نحل دمه، من غير ما نبحث و نقرأ و ندقق و نتأكد من صحة كلامة من عدمه".

وأضاف: "حرب الدفاع عن أفكارنا و معتقداتنا و أي كلام إتولدنا عليه و أخدناه علي إنه مسلمات بدون التأكد من صحته و مصادره، شيء بيحولنا لكائنات بلا عقل و فكر وده عكس اللي ربنا أمرنا بيه وهو إننا نقرأ و نفكر و نتعقل و نتدبر”.

إبراهيم عيسى يشكك في رحلة الإسراء والمعراج

قال عيسى إن الإسراء والمعراج "قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها".

ووصف عيسى ما ورد عن "المعراج" بأنه "دعائى وغير حقيقى".

من جانبه، قالت دار الإفتاء المصرية في حسابها في تويتر "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال".

الأزهر للفتوى يرد على إبراهيم عيسى

ورد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في صفحته على فيسبوك بأن "الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى "الإسراء" و"النجم"، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتى انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف".

وأضاف مركز فتوى الأزهر أن "محاولات الطعن البائسة فى صحابة سيدنا رسول الله... جرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر".