"التأمينات" تعلن مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات مارس مع بداية الشهر الجديد للمستحقين والذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين.

دوت الخليج

ووفقا للإجراءات الاحترازية قسمت الهيئة أصحاب المعاشات إلى عدة شرائح، جاءت كالتالي:

-الشريحة الأولى:

التي تتقاضى معاشا أقل من 1000 جنيه، ويبدأ الصرف لها في 1 مارس 2022.

الشريحة الثانية: تتقاضي من 1000 إلى 2000 جنيه، ويتم صرف مستحقاتهم في 2 مارس 2022.

الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه حيث سيتم صرف معاشهم يوم 3 مارس 2022.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عملت على دمج أصحاب المعاشات في خطة الدولة للشمول المالي، حتي يتمكن كل صاحب معاش من الحصول على كارت ميزة مجانا ليستطيع صرف مستحقاته المالية من خلال ماكينات الصرف الآلي.

ما تريد معرفته عن كارت ميزة

كارت ميزة يُمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية كالقيام بعمليات الشراء الإلكتروني وسداد الرسوم الحكومية ودفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، فضلا عن إمكانية حصول صاحب المعاش على عائد عن رصيد حسابه، والاقتراض بضمان المعاش.

وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية خطة لتحويل بطاقات صرف المعاش البلاستيكية" البطاقات الزرقاء" إلى كارت ميزة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الشمولي المالي بداية من الشهر الجاري برعاية البنك المصري المركزي، ولاسيما مع اقتراب انتهاء صلاحية ما يعرف بالبطاقات الزرقاء المستخدمة حاليا في صرف المعاشات.

هيئة التأمينات الاجتماعية

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بداية المرحلة الأولى لاستبدال البطاقات البلاستيكية" البطاقات الزرقاء" بكارت ميزة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022، مع منح فرصة خمسة أشهر تنتهي بنهاية مايو 2022 لقاطني المحافظات لاستبدال بطاقاتهم بكارت ميزة من أقرب مكتب تأمينات.

علي أن يتم استبدال كارت ميزة مجانا دون رسوم من بنوك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي وتبلغ صلاحيته 3 سنوات، ويتيح لصاحبه كافة عمليات الشراء الإلكتروني ودفع الفواتير والاقتراض وسداد الرسوم الحكومية.