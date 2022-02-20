/680427/البرلمان-يفوض-مكتبه-لتحديد-موعد-لمناقشة-8-طلبات-للنواب

قرر مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات مقدمة من النواب.

دوت الخليج

البرلمان يحيل 8 طلبات مقدمة من النواب لهيئة مكتبه

وتضمنت طلبات النواب الآتي:

1. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

2. العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني.

3. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير قطاع التعدين.

4. العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية.

5. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان.

6. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الأثري للجمعية الجغرافية المصرية.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية.

8. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.