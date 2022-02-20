/680425/انتظام-الدراسة-في-جميع-مدارس-مدرسة-بكفر-الشيخ

انتظمت الدراسة ب 2244 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بكافة المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي والثانوي العام والفني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتسلم الطلاب الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني. بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

دوت الخليج وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وممارسة الأنشطة المتعددة. لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع انتظام الدراسة بالمدارس وأكد وكيل الوزارة، أن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع انتظام الدراسة بالمدارس، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام الدراسة في جميع مدارس مدرسة بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.