تعرف على قائمة مسلسلات رمضان الخليجية 2022

استطاعت الدراما الخليجية أن تحجز لها مقعدًا وسط منافسة المسلسلات الدرامية التي تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والتي تتنوع بين الدراما الاجتماعية التي تناقش مشكلات المجتمع الخليجي، بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية التي تصبغ أكثر من عمل، ليكون موسم درامي ثري.

قائمة مسلسلات رمضان الخليجية 2022

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج خريطة أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2022.

مسلسل كيد الحريم

مسلسل «كيد الحريم» يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

تجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

وتصبح روجينا بعد ذلك زوجة الأب لهدى (الممثلة السعودية خلود محمد)، وتتصف علاقتهما بكيمياء خاصة وتسودها "الإفيهات"، لإنها الوحيدة التي تتكلم معها بلهجة مصرية، وروجينا تناديها دائما بالفاشلة، وتكون أيضا زوجة الأب بالنسبة للممثل الكويتي محمد الحداد، المتزوج ضمن الأحداث من الفنانة هنادي الكندري، ويحاول مع أختيه عمل مكائد لها.

مسلسل أمينة حاف 2

قرر صناع العمل إنتاج جزء ثاني من المسلسل، بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل أمينة حاف في الموسم الرمضاني الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، غدير السبتي، فهد باسم، طلال باسم، فيما أعلنت الفنانة الشابة ليالي دهراب انسحابها من المسلسل وحلت ايمان فيصل كبديلة لها.

مسلسل الزقوم

يتناول المسلسل قضايا مجتمعية وأسرية هامة بين الماضي والحاضر، إذ يميل إلى الأعمال الحربية التي تبدأ في الربع الأخير من القرن الماضي مرورًا بالعصر الحالي.

المسلسل من بطولة الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غلوم، بالإضافة نخبة من النجوم من بينهم: زهرة عرفات، وإبراهيمالحساوي، وفخرية خميس، وعبدالله الطراروة، وأحمد الأنصاري، وعبدالله بن حيدر، وإبراهيم سالم، وعبدالله صالح، ومنصور الفيلي، وخالدالبناي، وعايشة عبدالرحمن، وجمال السميطي، وغيرهم الكثير.

والعمل من تأليف الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، وإخراج البحريني مصطفى رشيد.

مسلسل ناطحة سحاب

والعمل من بطولة الفنانة سعاد عبدالله، جود عزيز، طلال باسم، شيماء علي، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، نور ورانيا شهاب، وروان العلي وهو من إخراج عيسى ذياب.

أحداث «ناطحة سحاب» تدور في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها والخروج من هذه الأزمات، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

مسلسل سنوات الجريش

العمل من بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد والفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، وتأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدال وإنتاج شركة "الفهد للإنتاج الفنيّ".

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي، حيث يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وأبعادها على عدد من الدول العربية في أربعينيات القرن الماضي، فينقل الواقع المرير ومعاناة الشعوب خلال تلك الفترة المأساوية.

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