محاكمة إبراهيم عيسى أمام البرلمان  بسبب فتنة الإسراء والمعراج و«مايوهات سيدات الصعيد»

/680424/محاكمة-إبراهيم-عيسى-أمام-البرلمان--بسبب-فتنة-الإسراء-والمعراج-ومايوهات-سيدات-الصعيد

تقول على الدين و تقول على نساء الصعيد والأرياف

يعلم الله أن نسائنا كن مثالا للقيم والأخلاق سواء فى الريف أو الصعيد

يتوجب محاسبة إبراهيم عيسى الذي دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية

إبراهيم عيسى يمثل النخبة الفاسدة فى مصر ولابد من محاسبته

رئيس برلمانية النور مهاجمًا إبراهيم عيسى: احترف الهدم وصناعة الفتن لخراب الأوطان

النائب مصطفى سالم

تصريحات إبراهيم عيسى تثير الرأي العام وتمس الثوابت الدينية

أجندته تساعد الجهات الخارجية على النيل من البلاد..ولابد من التصدى له

النائب أحمد خيرالله

نحن أمام مسئولية تاريخية ليس للحفاظ على الأوطان ولكن للحفاظ على ثوابت الدين.

قلة مبتورة تسعى للعبث بالثوابت الدينية وفتح الباب لخفافيش الظلام

هناك أناس احترفوا الهدم وصناعة الفتن التي تؤدي لخراب الأوطان

أين تطبيق مادة إزدراء الدين على إبراهيم عيسى ؟ يخرج علينا كل مرة وكأنه احترف الفتنة

دوت الخليج

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، هجوما حادا على الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه في شأن سيدات الصعيد، وكذلك ما ذكره من إنكار الإسراء والمعراج.

وقال النائب مصطفى بكري، إنه دأب بعض الإعلاميين على التشكيك في ثوابت الدين، أحدهم قام مؤخرا بالتشكيك في الإسراء والمعراج، وقد تقول على الدين و تقول على نساء الصعيد والأرياف في بحري، وزعم أنهن كنا يرتدين المايوهات، وأن علينا أن ننظر إلى الخلف قليلا.

تابع بكري: يعلم الله أن نسائنا كن مثالا على القيم والأخلاق، لم يكن لدينا بحارا، هذا الشخص هو ذاته الذي وقف ينحني أمام ممثلة شابة في فيلم بذئ "أصحاب ولا أعز"، يتوجب على الجهات المسؤولة أن تحاسب هذا الشخص الذي دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية.

وطالب مصطفى بكري، بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن إبراهيم عيسى دأب على هذه التصريحات التي تتسبب في تهديد السلم الاجتماعي واختتم بكري: يجب التصدي لهؤلاء النخبة الفاسدة المفسدة.

وقال النائب مصطفى سالم إن تصريحات إبراهيم عيسى تثير الرأي العام وتمس الثوابت الدينية، كعادته يستمر في ذلك، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعي ، وأن هناك أجندة تساعد الجهات الخارجية على النيل من البلاد، وأن الجهات المعنية في الدولة عليها أن تتصدى لهذا الهراء، وأنه لابد من وقفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

محاكمة إبراهيم عيسى أمام البرلمان بسبب فتنة الإسراء والمعراج و«مايوهات سيدات الصعيد»

من جانبه وجه النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، انتقادات حادة لما جاء على لسان الإعلامي إبراهيم عيسى وسعيه للتشكيك في ثوابت الدين.

وقال في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: نحن أمام مسئولية تاريخية ليس للحفاظ على الأوطان ولكن للحفاظ على ثوابت الدين.

وأكد أن قلة مبتورة تسعى للعبث بالثوابت الدينية وفتح الباب لخفافيش الظلام لاستقطات الشباب بدعوى الحفاظ على الدين.

محاكمة إبراهيم عيسى أمام البرلمان بسبب فتنة الإسراء والمعراج و«مايوهات سيدات الصعيد»

وتسائل خير الله عن ضوابط ازدراء الأديان ومواد مواجهة تكدير السلم العام، قائلا: هناك أناس احترفوا الهدم وصناعة الفتن التي تؤدي لخراب الأوطان من خلال أجندات أجنبية معروفة لصناعة دين أقرب للإلحاد والتطرف وكلاهما مرفوض.

وأشار إلى أن هذا الذي يخرج علينا كل مرة وكأنه احترف هذه الفتنة، متابعا: أقول لكل مستهزئ لهذه الثوابت نحن جميعا نقف مسلم وغير مسلم ضد التشكيك في ثوابت هذه العقيدة.