إشادة دولية بجهود مصر فى تطوير المنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لأطباء علاج الأورام، بالتعاون مع المعهد القومى الفرنسى للأورام (Gustave Russy)، بإشراف الدكتور إكسيل روسين، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، مساء أمس السبت، بمقر مستشفى معهد ناصر.





استخدمت ورشة العمل أحدث البروتوكولات العالمية فى مناظرة عدد من الحالات المصابة بالأورام السرطانية، وتشخيصها "عن بُعد" للوقوف على وضع خطة علاجية تتناسب مع حالاتهم الصحية، فى إطار خطة الدولة المصرية لتطوير منظومة علاج الأورام، من خلال تبادل الخبرات الطبية بين الجانبين المصرى والفرنسى، بما يعود بالنفع على المريض المصرى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى مناظرة وتشخيص عدد من الحالات المرضية المصابة بالأورام السرطانية من محافظات صعيد مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من أطباء مركز الأورام بمحافظة سوهاج، بهدف الوصول إلى المرضى بكل محافظات صعيد مصر وتشخيص حالتهم الصحية "عن بعد"، وتحديد واختيار أنسب الخطط العلاجية، بالاشتراك مع الجانب الفرنسى.

وتابع عبدالغفار أنه من المقرر عقد ورش عمل تدريبية مرتين كل عام، بحضور خبراء من المعهد القومى الفرنسى للأورام، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، ووضع خطة زمنية محددة لتدريب الفرق الطبية، فى مجالات الأشعة، وعلم تحليل الأورام، والعمليات، وطب الأورام، منوهًا إلى إرسال أطباء مصريين للتدريب فى المعهد الفرنسى "جوستاف روزسى" للأورام، بما يعود بالنفع على المريض المصرى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، أن الجانب الفرنسى، قام بزيارة مركز الأورام بمستشفى معهد ناصر وتفقد أقسامه التى تشمل (وحدة المسح الذرى، وقسم العلاج الإشعاعى، وجهاز التخطيط الإشعاعى، ووحدة الإشعاع الذرى) بالإضافة إلى زيارة العيادات الخارجية بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سعيد، المدير العام لمستشفى معهد ناصر، أن التعاون مع الجانب الفرنسى، سيشمل مجال الأبحاث العلمية والإكلينيكية فى مختلف تخصصات الأورام، حيث سيتم تبادل الخبرات والأبحاث، من خلال إنشاء وحدات للبحث العلمى، تضم فرقًا بحثية مصرية، مع فريق البحث العلمى بالمعهد القومى الفرنسى للأورام "جوستاف روزسى".

فيما، أشاد الدكتور إكسيل روسين، ممثل المعهد الفرنسى للأورام "جوستاف روسى"، بجهود الدولة المصرية فى تطوير المنظومة الصحية، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام، مرحبا بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال طب الأورام، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى والبرامج التدريبية، والذى يعتبر خطوة مهمة فى تطوير المنظومة الصحية بالبلدين.

حضر ورشة العمل الدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة، والدكتور محمود سعيد المدير العام لمستشفى معهد ناصر، والدكتور بولس إسحاق استشارى علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، والدكتور إيهاب خليل استشارى العلاج الإشعاعى بمستشفى معهد ناصر، والدكتور جمال عميرة، رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، والدكتورة نيرفانا حسين، رئيس قسم الأورام بجامعة حلوان.