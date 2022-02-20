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المحرصاوى يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء الفصل الثانى

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أحمد حمدى 2022-02-20 12:09 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع بدء وانتظام الفصل الدراسى الثانى فى كليات الجامعة فى القاهرة والأقاليم، فى ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة.

وقال المحرصاوى - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسى الثانى من خلال نواب رئيس الجامعة كل فى موقعه، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب والطالبات بداية من الخميس الماضى تيسيرا عليهم، لافتا إلى أن هناك لجان متابعة دائمة ومستمرة تتابع انتظام العملية التعليمية، فى مختلف الكليات بجانب المتابعة لسير العمل داخل المدن الجامعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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