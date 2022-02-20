المحرصاوى يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء الفصل الثانى

وقال المحرصاوى - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسى الثانى من خلال نواب رئيس الجامعة كل فى موقعه، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.
وأضاف رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب والطالبات بداية من الخميس الماضى تيسيرا عليهم، لافتا إلى أن هناك لجان متابعة دائمة ومستمرة تتابع انتظام العملية التعليمية، فى مختلف الكليات بجانب المتابعة لسير العمل داخل المدن الجامعية.
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