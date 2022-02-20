عاجل- الريف المصرى: تيسيرات جديدة لصغار المزارعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تيسيرات جديدة تمنحها للمنتفعين الجادين بأراضى الشركة فى منطقة المغرة جنوب العلمين.





وقرر المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.

وقال عبدالوهاب - فى بيان اليوم - إن هذه التيسيرات الجديدة تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، وذلك بناء على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التى رصدتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تم من خلالها حصر كافة أعمال الاستزراع للأراضى المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.

وأوضح أن مختصين من الشركة سوف يقومون بالتواصل مع المنتفعين الذين تنطبق عليهم شروط مد مهلة السماح، من أجل البدء الفورى فى الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه التيسيرات المعلنة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتعين على المنتفعين بأراضى المشروع، الجارى قيامهم حاليا بأعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، التقدم لشركة "الريف المصرى الجديد" من أجل طلب إجراء المعاينة الميدانية لأراضيهم، فى حال رغبتهم الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل القادم.

كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى الشركة مع منحهم عددا من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.