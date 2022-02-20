وقرر المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.
وقال عبدالوهاب - فى بيان اليوم - إن هذه التيسيرات الجديدة تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، وذلك بناء على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التى رصدتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تم من خلالها حصر كافة أعمال الاستزراع للأراضى المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.
وأوضح أن مختصين من الشركة سوف يقومون بالتواصل مع المنتفعين الذين تنطبق عليهم شروط مد مهلة السماح، من أجل البدء الفورى فى الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه التيسيرات المعلنة.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتعين على المنتفعين بأراضى المشروع، الجارى قيامهم حاليا بأعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة، التقدم لشركة "الريف المصرى الجديد" من أجل طلب إجراء المعاينة الميدانية لأراضيهم، فى حال رغبتهم الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل القادم.
كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى الشركة مع منحهم عددا من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الريف المصرى: تيسيرات جديدة لصغار المزارعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.