/680419/برنامج-تدريبي-لتنمية-المهارات-الحرفية-للشباب-بدمياط
أعلن ديوان عام محافظة دمياط، عن عقد برنامج تدريبي للشباب (ذكور - إناث) لتنمية مهاراتهم الحرفية، وذلك في إطار جهود الدولة في مواجهة البطاله والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب والانضمام لسوق العمل.
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وأوضحت المحافظة، في بيان له، اليوم الأحد، أنه يشترط على المتقدم للبرنامج التدريبي أن يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يكون السن من ١٨ سنة حتى ٢٥ سنة، وتكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.
وبينت المحافظة أنه على الراغبين في الاشتراك في البرنامج التدريبي التوجه إلى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، ورقم الهاتف.
تدريب الشباب على مجموعة من البرامج منها الحاسب الآلي
ونظم الديوان عددا من البرامج التدريبية في الأشهر الأخيرة، استهدفت تدريب الشباب على مجموعة من البرامج منها الحاسب الآلي واقتصاديات السوق والتأهيل لسوق العمل، إلى جانب دورات حرفية متخصصة.
برامج تدريبية في النجارة والسباكة والميكانيكا والخياطة
وتنظم جمعيات أهلية برامج تدريبية في النجارة والسباكة والميكانيكا والخياطة، وأعمال التريكو، كما يجرى تنظيم معارض بشكل دوري لأصحاب الحرف اليدوية في مدينتي رأس البر ودمياط.
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