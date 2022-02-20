مصطفى بكري: إبراهيم عيسى دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية..ويطالب بمحاسبته

/680418/مصطفى-بكري-إبراهيم-عيسى-دأب-على-تشويه-القيم-الدينية-والأخلاقيةويطالب-بمحاسبته

انطلقت وقائع جلسة نواب البرلمان اليوم بالهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى، في أعقاب حالة الجدل التي جاءت بعد تصريحات له تواترت على مدار الأيام الماضية، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية القاهرة والناس.

دوت الخليج

هجوم مصطفي بكري على إبراهيم عيسى

افتتح الهجوم النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول البرلمان، على أن عيسى دأب ضمن بعض الإعلاميين على التشكيك في ثوابت الدين، وأنه قام مؤخرا بالتشكيك في الإسراء والمعراج، وقد تقول على الدين و تقول على نساء الصعيد والأرياف في بحري، وزعم أنهن كنا يرتدين المايوهات، وأن علينا أن ننظر إلى الخلف قليلا.

استطرد بعدها بكري: يعلم الله أن نسائنا كن مثالا على القيم والأخلاق، لم يكن لدينا بحارا، ثائلا: هذا الشخص هو ذاته الذي وقف ينحني أمام ممثلة شابة في فيلم بذئ "أصحاب ولا أعز".

وقال : يتوجب على الجهات المسؤولة أن تحاسب هذا الشخص الذي دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية، مختتما بالجلسة العامة: يجب التصدي لهؤلاء النخبة الفاسدة المفسدة.

وكان قبلها قد افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب الجلسة العامه لمجلس النواب، و التي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992

وتأتي فلسفة مشروع القانون ترجع الى انه تناولت المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.