/680412/مصطفى-بكري-يلقي-بيان-عاجل-أمام-البرلمان-ضد-إبراهيم-عيسى-بعد-تطاوله-على-نساء-الصعيد-والتشكيك-في-الإسراء-والمعراج

بالرغم من بدء إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى إبراهيم عيسى..تقدم بعض أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة للمسشتار الدكتورحنفي جبالي، بشأن الأزمات التي أثارها الإعلامي إبراهيم عيسى، فى برنامجه” حديث القاهرة” المذاع على قناة القاهرة والناس، كحديثه عن مايوهات سيدات الصعيد، وفتنة عدم وجود الإسراء والمعراج، مما تسبب فى تصدر إبراهيم عيسى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تصريحاته غضب الكثيرين، اللذين عبرو عن رفضهم العبث بالثوابت الدينية الراسخة فى قلوب المصريين والملسمين.

ويرصد موقع دوت الخليج ما تقدم به نواب البرلمان ردا على سقطات الإعلامي إبراهيم عيسي

النائب مصطفي بكري يتقدم ببيان عاجل ردا على إبراهيم عيسى

النائب مصطفى بكرى، تقدم ببيان عاجل بشأن أزمة "مايوهات سيدات الصعيد" من جانب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وأيضا فتنة الإسراج والمعراج.

وأوضح مصطفي بكري، فى البيان المقدم منه، البيان بأن الإعلامى إبراهيم عيسى دأب على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك فى ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والإدعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

أزمة "مايوهات سيدات الصعيد" لإبراهيم عيسى تصل البرلمان..وفتنة الإسراج والمعراج

وأضاف بكرى:"إننى أتساءل.. أين دور الجهات الإعلامية المسئولة ودورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة تشكيك فى الإسراء والمعراج والاساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب التى تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك فى نصوص القرآن والسنة، وهى أمور لو تركت لا حدثت فتنة فى البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى إن ما يثبته هذا الإعلامى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التى تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى.