/680408/التنظيم-والإدارة-يشيد-بالتعاون-مع-وزارة-التنمية-المحلية-في-تدريب-عدد-من-القيادات-المحلية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القيادات المحلية لها دور مهم في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي، وفي تحقيق التنمية المحلية، خاصة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى توفير حياة أفضل لأكثر من نصف سكان البلاد.

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جاء ذلك خلال لقاءً رئيس الجهاز مع عدد من القيادات بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها مركز الإدارة العامة التابع للجهاز بعنوان "الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة – العالية – مدير عام".

التنظيم والإدارة يشيد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في تدريب عدد من القيادات المحلية

وقدم الشيخ الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على دعمه لجهود الإصلاح الإداري والتعاون المُثْمر والفعّال بين الوزارة والجهاز، مثمنا حرصه على الاستثمار في القيادات المحلية وبناء وتنمية قدراتهم، والذي يسهم بدوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

و استعرض رئيس الجهاز، رؤية خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موادر الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات، كما استعرض محاور الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فيها.

وزير المالية: بدأنا الاستعداد لتطبيق منظومة «ACI» تجريبيًا بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال

هذا وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وقال: بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.