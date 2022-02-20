اتهامات لاحقت مها أحمد.. آخرها تسببها في إصابة فاروق فلوكس بجلطة

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من فترة لأخرى، تتصدر الفنانة المصرية مها أحمد زوجة الفنان مجدي كامل، محركات البحث عبر «جوجل» باتهام وأزمة جديدة تلاحقها، وكانت آخرها توجيه الفنان القدير فاروق فلوكس اتهام لها بتسببها في إصابته بجلطة.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج لكم أبرز الاتهامات التي لاحقت الفنانة مها أحمد.

نشرها للفسق والفجور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المصرية مها أحمد، تسبب في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ إلى النائب العام المصري، يتهم فيه الفنانة مها أحمد بـ"نشر الفسق والفجور" في بث مباشر عبر الإنترنت، برفقة شاب ممن يدعون إلى المثلية.

وقال فرحات لمواقع صحفية محلية: "الحوار بدأ بحديث لمها أحمد تخللته إيحاءات جنسية صريحة، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر بأن الصيادلة جميعهم شمال، لتنال من فئة معينة وتحتقر بالتالي المهنة التي لطالما قدّمت الكثير للشعب المصري وضحّى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف فرحات: "المشكو في حقها صدّرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين، وأساءت الى المجتمع المصري، مرتكبةً جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

تطاولها على نجمين كبار

وأثارت مها الجدل في وقت سابق عندما هاجمت الفنانين أحمد السقا وأكير كرارة بعد اجتماعهما في مسلسل «نسل الأغراب» مع الفنانة مي عمر بالماراثون الرمضان المنصرم.

وقالت "مها" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وتابعت مها: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته".

وأضافت مها أحمد: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة.. نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض؟ ما هي الحوجة مرة! رد وقالي الدور ينادي صاحبه.. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب.. وقلت عوضي عليك يا رب، تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

واختتمت مها أحمد حديثها وقالت: "يمهل ولا يهمل.. ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة.. نصيحة: بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح.. بلاش تتشطروا على أساتذتكوا.. عوضنا على الله.. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

الطعن بالأعراض

استفزت النجمة المصرية جمهورها المتابع لها عبر «إنستجرام»، بنشرها فيديو قصير يجمعها بـ نجلها عادل من كواليس حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي.

ظهرت فيه وهي ترقص برفقته على وقع موسيقى وكلمات أغنية " مافيا"، إلا أن اللافت في الأمر، هو التعليق الذي أرفقته بـ المنشور، حيث كتبت:" واحشني التنمر أوي.. خمسة وخميسة بقى.. هما متنمرون إذاً هما مغلولون.. إذاً أنا موجود..".

فعلق لها أحدهما قائلاً: "الأمهات كل ما تكبر بدل ما تعرف ربنا وتوب عن المعاصي بتتعبط والأخطر إن الابن فرحان بـ رقص أمه بجد راجل".

لترد عليه مها، قائلة:" المعاصي دي عملتها أمك.. إسألها جابتك إزاي الأول".

هو الأمر الذي جعل الجمهور يتهما بالطعن بـ الأعراض دون وجه حق، وأشاروا إمكانية رفع المتابع دعوى ضدها بتهمة القذف، في حين أكد البعض على استيائهم الشديد منها واستغرابهم من اتباعها هذا الأسلوب في الرد.

تسببها في إصابة فاروق فلوكس بجلطة

تحدث الفنان القدير فاروق فلوكس، عن عمله مع الفنانة مها أحمد، مشيرًا إلى أنها عندما عملت معه أساءت له.

وذكر فاروق فلوكس خلال برنامج، نص الكلام الذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية النهار، قائلًا: جالي “جلطة” بسبب مها أحمد عشان “زعقت” فيا في كواليس المسرحية وزعلت علي عمرى الفنى وعدم احترام الأقدمية.. وكل الناس جاتلي المستشفي إلا هى.. واعتذرت عن الشغل معاها.