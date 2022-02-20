الكابتن طيار وليد مراد.. تفاصيل الهبوط الإعجازى لمصرى أبهر العالم

جدة - نرمين السيد - «إشادة وإعجاب وفخر وتكريم».. ملخص الفيديو الذى لم يتعد دقائق، لطيار مصرى أبهر العالم خلال هبوطه فى مطار هيثرو بلندن أمس الأول، وسط أجواء جوية صعبة للغاية، منعت الكثير من شركات الطيران من الإقلاع، فيما فشلت أخرى فى الهبوط مثلما فعلها المصرى وليد مراد.





تفاصيل الهبوط المثير

وفى أول تعليق على الفيديو، قال كابتن طيار وليد مراد، رئيس رابطة الطيارين السابق، وقائد طراز البوينج 787، إن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافى هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

وأوضح فى تصريحات متلفزة، أنه اتخذ قرار الهبوط بالطائرة، عقب التواصل مع مراقبى الحركة الجوية وقسم التحكم بحركة المرور الجوية بمطار هيثرو بلندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق.

وتابع: "أنا طالع وعارف إن فيه عاصفة هناك وإحنا بنطير طبقا لأصول وقواعد، وانطلقت من مطار القاهرة فى رحلتى الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وقبيل الوصول إلى المطار أخبرت الركاب بسوء فى الأحوال الجوية وعلم بها الركاب من قبل".

وأوضح أنه كان يعلم بسوء الأحوال الجوية هناك قائلاً: "أنا كنت رايح وعارف إيه اللى هناك، وطبقا للمعايير فإحنا بننزل ودخلت المدرج عادى وقرار أى كابتن أنه يهبط فى المدرج بتكون طبقا للأصول وأشياء معينه".

أكمل: "أنا طلعت رحلة، لكن هى بالنسبة لينا مهمة بقرارات محسومة ومعروفة وعملت الهبوط بتاعى ونزلت زيى زى أى زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللى عملته.. مش تواضع وأنا معملتش حاجة جديدة".

إشادة وتقدير

من جانبه أشاد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصرللطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن، وطاقم الرحلة المعاون له، لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو.

وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع طيارى مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية فى التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ويشهد لهم عالميا بالكفاءة والتدريب على أعلى مستوى خاصة فى مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط ، ويعد العنصر البشرى بمختلف شركات مصرللطيران من طيارين ومهندسين وفنيين وإداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر فى مجال صناعة النقل الجوى وحاصلين على الشهادات والاعتمادات الدولية.

صاحب خبرة

فيما أشادت رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، برئيسها السابق كابتن طيار وليد مراد، وأكدت أن تصرف الكابتن يدعو إلى الفخر بطيارى مصر للطيران وقدرتهم على أخذ القرار السليم فى أصعب الظروف.

وأكد كابتن طيار خالد رفعت رئيس الرابطة، أن جميع طيارى مصر للطيران، على أعلى مستوى من المهارات الفنية والعلمية، مشيراً إلى أن كابتن وليد مراد صاحب خبرة كبيرة ومتميزة وكان رئيسا للرابطة وهو نموذج متميز يؤكد خبرة وكفاءة الطيار المصرى.