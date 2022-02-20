استمرار توقف حركة الصيد بالبرلس بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - تأثرت حركة الصيد فى مياه البحر المتوسط أمام سواحل كفرالشيخ ومنطقة البرلس، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، ورغم ذلك توقع الصيادون تحسن الأحوال الجوية ظهر اليوم وإمكانية السروح وممارسة الصيد.





كانت محافظة كفرالشيخ قد تأثرت بأحوال جوية أمس سيئة واستمر سقوط الأمطار الغزيرة على كل أنحاء المحافظة لأوقات طويلة. وتابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع غرفة العمليات الرئيسية ورؤساء المدن والقرى استمرار تواجدهم فى الشوارع لإزالة آثار الأمطار قبل صباح اليوم حتى يتسنى للتلاميذ والطلاب الذهاب إلى مدارسهم.

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