/680400/النائب-أيمن-محسب-يتقدم-بيان-عاجل-بشأن-تسبب-موجة-الطقس-السيئ-في-أزمات-بالمدن-والقرى

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالى، موجها لرئيس مجلس الوزرء ووزيري التنمية المحلية والاسكان، بشأن تسبب موجة الطقس السيئ في أزمات كثيرة بالمدن والقرى، مطالبا بضرورة تكثيف إجراءات مواجهة أي آثار سلبية لهذه الموجه.

دوت الخليج

مواجهة موجة الطقس السئ

وقال "محسب"، إنه تسببت موجة الطقس السيئ الأخيرة في أزمات كثيرة بالمدن والقرى بسبب عدم قدرة الصرف على التعامل مع كمية الأمطار، وبما أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت تعرض مصر لموجه من الطقس السيئ غير المستقر، على مدار الأسبوع، فيجب تكثيف الاستعدادات لمواجهة أي آثار سلبية لهذه الموجه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم أن الموجة هذه المرة ليست شديدة إلا أنها تسببت في غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيًا فى المدن والقرى، بما يؤكد ضرورة العمل على الاستعداد لمواجهة الامطار، وكذلك العمل على رفع أثار الأمطار وشفط المياه وأى تراكمات ناتجة أثناء وعقب فترة الأمطار، خاصة وأن نسبة الأمطار تزداد على مدار السنوات الماضية، بشكل أكثر من المعتاد.

وأضاف "محسب"، أن هذه الأزمات متكررة تقريبا مع كل موجة طقس سيئ، بما ينبئ بوجود أزمة تتطلب تعاون جميع الجهات المختصة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة المتراكمة، وتسريع إنشاء مصارف للمياه على جانبي الطرق لمنع تجمعها ومراعاة تصاميم للطرق تناسب كمية الأمطار.

وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا بد من صيانة روافع الصرف الصحى في كافة المدن والقرى للتأكد من عملها بكامل طاقتها لاستيعاب كميات مياه الأمطار، وكذا استمرار رفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء على مدار الساعات القادمة لمواجهة أي تداعيات محتملة حفاظاً على الممتلكات والأرواح.