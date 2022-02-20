/680397/موعد-مباراة-الزمالك-المقبلة-أمام-الوداد-المغربي-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي الفارس الأبيض في الفوز بعد التعادل في أخر مواجهتين في دوري ابطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 77 هدد ساجرادا مرمى الزمالك في ثلاثة كرات متتالية، ولكن تألق أبو جبل وقام بالتصدي لهم وحافظ على نظافة شباك الزمالك.

وحاول الزمالك بعدها أن يسجل، وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع سدد عمر السعيد كرة كانت أن تسكن الشابك ولكن ترطدم بالعارضة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يحقق ساجرادا أول نفطة له بالمجموعة ويحتل المركز الرابع.