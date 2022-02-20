محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، السيد/ محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك في إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة على زيارته المستمرة لبورسعيد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين والحفاظ على حقوقهم.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة عقد اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، يتم خلاله افتتاح معرض ديفيليه الخاص بمنتجات المتدربين والمتدربات في مجال تفعيل الملابس لمركز التدريب المهني لمديرية القوى العاملة، وتسليم عدد ٣٣٠٦ وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة الغير منتظمة، فضلا عن تسليم عدد ١٠٠ شهادة اتمام الدورات التدريبية، وتسليم عدد من عقود العمل لذوي القدرات الخاصة