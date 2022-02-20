الحكومة: 7.7% مساهمة متوقعة للذكاء الصناعى فى الناتج المحلى بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات"، والذى يهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد.





ويمتد إلى تحليل التحديات التى تواجه توسع القطاع الخاص فى خدمات التكنولوجيا المالية، كما يتطرق إلى تطور التكنولوجيا المالية عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقوم بتحليل وضعها فى مصر مع توضيح جهود الحكومة لدعم هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد زيادة مطردة فى حجم الاستثمارات العالمية خلال الفترة من 2017-2020، بنسبة %77.9، وبدأ ظهور اتجاه عام بزيادة ثقة المتعاملين في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2017، حيث أعرب 30% من المستهلكين عن خططهم لزيادة استخدام الخدمات المالية غير التقليدية في المستقبل، كما صرحت 77% من المؤسسات المالية عزمها زيادة الابتكار في خدماتها المالية، وأعقب ذلك ارتفاع معدل تبنى المستهلكين التكنولوجيا المالية من 33% عام 2017 إلى 64% فى عام 2019.

وأضاف المركز أن جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق جزئى أو كلى فى مناطق مختلفة من العالم ساهم بالإسراع من وتيرة التحول الرقمى، فقد زادت تفضيلات الأفراد للمعاملات المالية الرقمية والقنوات المصرفية الإلكترونية مقابل التعاملات النقدية، وهو ما انعكس على زيادة حجم الاستثمار العالمى فى هذا القطاع إلى نحو 105.3 مليارات دولار فى عام 2020، الأمر الذى دفع الحكومات لمزيد من الاهتمام بهذه الأدوات المالية الحديثة، ومن المتوقع سيطرة الأنشطة الاقتصادية الرقمية على 60% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى خلال عام 2022.

وذكر المركز أن الإحصاءات الأخيرة لعام 2019 أوضحت أن نحو 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تتعامل بخدمات التكنولوجيا المالية لتوفير وسائل دفع رقمية أكثر مناسبة لعملائها، والتغلب على صعوبات الملاءة المالية التى تشترطها المؤسسات المالية التقليدية، إضافة إلى أن خدمات التكنولوجيا المالية توفر خدمات مصرفية مرنة وآمنة وسريعة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالخدمات التقليدية نتيجة للمرونة التى تتمتع بها نماذج الأعمال التى تقدمها فى مواجهة الاحتياجات المختلفة، مضيفاً أنه على الرغم من المزايا التى تمنحها خدمات التكنولوجيا المالية لجانبى العرض والطلب، فإنها تحمل عدد من المخاطر ترتبط بطبيعة نماذج الأعمال التى تخلقها، وتعد مخاطر الأمن السيبرانى Risks Cyber أحد أهم هذه المخاطر.

وأضاف التقرير أن صناعة التكنولوجيا المالية تُعد هى الصناعة الأكثر رواجاً فى منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية إذ حصد القطاع نحو 237 مليون دولار و181 صفقة فى الفترة من 2015 إلى 2019، واستحوذ على 16% من الصفقات فى النصف الأول فقط من عام 2020 بنسبة زيادة 2% عن عام 2019.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى بذل الحكومة المصرية جهداً وفيراً لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لاستيعاب خدمات التكنولوجيا المالية، فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030" لخلق اقتصاد رقمى تنافسى والتحول إلى اقتصاد غير نقدى، ومن أهم هذه الجهود حركة الشمول المالى التى يقودها البنك المركزى المصرى، والتى تتضمن سلسلة من المبادرات والسياسات التى أطلقت خلال العامين الماضيين، منها إطلاق استراتيجية الابتكار والتكنولوجيا المالية فى مارس 2019 وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتخصيص مليار جنيه فى 2019 لتمويل استثمارات الابتكار فى التكنولوجيا المالية، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإطلاق منظومة المدفوعات الإلكترونية من أجل تحسين أداء المالية والموازنة العامة للدولة، ونتيجة لذلك حقق القطاع نجاحاً ملحوظاً خلال العامين السابقين، حيث أعلن تقرير لصندوق النقد العربى عن تصدر مصر المركز الأول ضمن تسع دول عربية فى عدد منافذ خدمات الدفع الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وجاء ترتيب مصر الثالث عربياً فى توفر حلول التكنولوجيا المالية، كما ظهر استحواذ مصر على 25% من صفقات منطقة الشرق الأوسط فى قطاع التكنولوجيا المالية خلال عام 2019 بعد الإمارات، وحققت مصر زيادة قدرها 18% فى نسبة الصفقات خلال الفترة 2018- 2019، وتقدم ترتيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر 43 مركزاً فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الذى تصدره الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

وفى الإطار نفسه، أشار التقرير إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة فى مصر قد قفز خلال الأعوام الماضية، فوفقاً لإحصاء فى يوليو 2020، تقوم نحو 84 شركة بتقديم خدماتها فى قطاع التكنولوجيا المالية المصرى، وتتوزع نسب الخدمات المقدمة على عدة قطاعات حيث يستحوذ قطاع المدفوعات على نسبة 47% من الشركات التى يتركز عملاؤها فى شرائح الدخل المنخفض، وتبلغ نسبة خدمات التكنولوجيا المالية فى قطاع الإقراض 20% حيث تظهر منتجات للتمويل الاستهلاكى، وتشكل كل من خدمات قطاع تكنولوجيا التأمين، وقطاع الإدارة المالية، وقطاع تكنولوجيا التنظيم نسباً متساوية 4% لكل منها.

كما أكد التقرير أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعى إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، حيث يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير فى مجال التحول الرقمى وجمع البيانات التى تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الصناعى، وترتبط بذلك كثافة فى استخدام خدمات التكنولوجيا المالية أيضاً.

ويقترح التقرير خمسة محاور لتطوير بيئة عمل قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المحاور تتمثل فى محور السياسات المتعلقة بالإجراءات والبيئة التنظيمية عبر تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية الممولة لخدمات التكنولوجيا المالية وتوفير المزيد من رؤوس الأموال، ومحور السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وأمن وسلامة المعلومات بحيث يتم من خلاله وضع إطار للأمن المعلوماتى يهدف إلى رصد الهجمات الإلكترونية، وتوفير خطط الوقاية والتعافى منها، ومحور السياسات المتعلقة بالدعم الفنى والتمويلى من خلال دعم الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتوسيع قاعدة المتعاملين والاستفادة من حجم البيانات الكبيرة وتطوير الخدمات المقدمة، ومحور السياسات المتعلقة بتشكيل بيئة الإبداع وتوليد الأفكار من خلال بناء روابط وتشابكات بين كل الجهات التى قد تلعب دوراً فى عمليات الإبداع والابتكار، ومحور السياسات المتعلقة ببيئة العمل والنفاذ إلى الأسواق عبر تطوير بنية تحتية أساسية رقمية ومالية تُمكن من عملية جمع البيانات ومعالجتها ونقلها بكفاءة.