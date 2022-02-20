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تشهد لجان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواصلة النقاشات فى الموضوعات المطروحة عليها،حيث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنظر الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

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مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، تضمن إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف.

كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

لجنة الخطة والموازنة تواصل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظات الدقهلية والغربية وقنا وسوهاج.

اليوم ..سلامة السفن وآفاق التنمية بالبحر الأحمر بمناقشات لجان البرلمان

لجنة الشئون الاقتصادية تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك من حيث المبدأ، ولجنة العلاقات الخارجية تبحث آخر المستجدات الخاصة بعمل مكاتب التصديقات في المحافظات المختلفة، ولجنة الشئون العربية تنظر استمرار نظر تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP 27)، والاستماع إلى رأي وزارة الموارد المائية والري.

الشئون الإفريقية تشهد عرض تقرير الذي ورد من وزارة التجارة والصناعة حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات إلى الدول الافريقية المعدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2022"، والدفاع والأمن القوميعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.