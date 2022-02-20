/680392/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-في-الدوري-الممتاز

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 2/22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي النادي الاهلي في حصد الثلاث نقاط في مشوارة في الدوري المصري، حيث يأمل في حصد بطولة الدوري من غريمة التقليدي الزمالك.

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.