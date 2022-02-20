عاجل- إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه تم فتح طريق رأس غارب /الزعفرانة فى الاتجاهين، وطريق الغردقة /رأس غارب فى الاتجاهين، وطريق الزعفرانة /الكريمات، وطريق رأس غارب/الشيخ فضل.

وذكرت المحافظة، فى بيان لها اليوم، أن غرفة عمليات البحر الأحمر أكدت أن جميع الطرق مفتوحة، وتعمل بشكل منتظم بعد تحسن الأحوال الجوية، بعد أن كانت مدن شمال البحر الأحمر فى الزعفرانة ورأس غارب والغردقة، قد شهدت موجة من الطقس السيئ أدت إلى إغلاق بعض الطرق احترازيا، بسبب الأمطار والسيول وتم دفع سيارات ومعدات الكسح والشفط بالوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والشركة العامة للبترول لإزالة آثار الأمطار وترميم الطرق.

وكان محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى قد وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمدن والمديريات الخدمية لمتابعة حالة الطقس حتى عادت الحياة إلى طبيعتها مع استقرار حالة الطقس.