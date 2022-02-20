/680389/موعد-مباراة-إنتر-ميلان-أمام-ساسولو-فى-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة ساسولو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً ، على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين

يحتل الإنتر المركز الثاني فى للدوري برصيد 54 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل بستة آخرين بينما يأتي ساسولو بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان

حاول ليفربول الفريق الضيف أن يفتتح التسجيل في المباراة ولكن دفاعات الفريق الإيطالي على أرضية تعطيه الأفضلية، أمام الإنجليزي وينجح في توقف ماهجمي الريدز.

حاول إنتر ميلان في الشوط الأول بأخطر الفرص عن طريق إيفان بيريستش، ولكن لم تتلتقي بغير العارضة الأفقية لمنع الفريق الإيطالي من التقدم.