حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21-2-2022

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-2-2022

مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع في برج الحوت ما يحمل بعض الحلول ويرطّب الاجواء ويشير الى السلام.

عاطفياً: يكون التناغم واضحاً يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثاً استثنائيّاً يخبّئ مفاجأة.

صحياً: القيام برحلة ترفيهية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض الأعشاب النباتية مفيد للنفس .

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-2-2022

مهنياً: لن تبقى وحيداً لكي تواجه عرقلة مشروع كبير لك، فأحد الزملاء يساندك بقوة ولن تتعثّر خطواتك مهما تكن الظروف .

عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما .

صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّئ بعض التراجع الصحي غير المقلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-2-2022

مهيناً: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبينهم.

عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم و فضّل الأسماك عن غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-2-2022

مهنياً: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.

عاطفياً: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد تصرفات من قبله غيرت نظرتك إليه كلياً .

صحياً: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً .

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 21-2-2022

مهنياً: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، وتفرح إلى جانب الزملاء، وتتلقى مساعدة مالية أو معنوية وتسوية إدارية.

عاطفياً: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضاً.

صحياً: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم .

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21-2-2022

مهنياً: تبرهن عن واقعية وعقلانية في قراراتك وتوجهاتك، حتى لو وصفك الآخرون بالعناد .

عاطفياً: تفاجئ الجميع بعلاقة جديدة وتخوض مغامرة تكون هذه المرة خاتمتها سعيدة لك وللجميع.

صحياً: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها .

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-2-2022

مهنياً: أنت كثير التساح، لكنّ الوضع لم يعد يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالك أكثر من الآخرين .

عاطفياً: لم يفت الوقت بعد لمعالجة بعض المشكلات مع الشريك، المجال ما زال مفتوحاً لتلافي الأسوأ في المقبل من الأيام.

صحياً: إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً مهنياً لا تدعهما يؤثران في صحتك. يكفي ما أنت فيه.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-2-2022

مهنياً: تقطف قريباً ثمار ما زرعته مهنياً منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر .

عاطفياً: إمنح الشريك مساحات كبيرة للتعبير عن حقيقة مشاعره، وهذا يريحه كثيراً.

صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-2-2022

مهنياً: تصرفاتك تبدو مستفزه لبعض زملاء العمل. إحذر خيبة ما والضياع في التفاصيل .

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين للجميع مهما يكن عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر. لا تحزن على حب قديم وابدأ من جديد.

صحياً: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فوراً إلى زيارة الطبيب.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-2-2022

مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة لئلا يدهمك الوقت ولا سيما أن أمامك مشروعاً مهماً.

عاطفياً: لا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة..

صحياً: لا تدع أي شيء سخيف يستفزك أو يثير غضبك ولا تدع الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي أن يتلاعبوا بأعصابك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-2-2022

مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك، وينتظرون الفرصة المناسبة للنيل منك.

عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف إلى أين ستقودكما وخصوصا أن أفقها واضح.

صحياً: كن على تواصل دائم مع الأصدقاء الذين يمارسون الرياضة، فهم يشجعونك على ممارستها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-2-2022

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة مع الزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.

عاطفياً: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها.

صحياً: لا تخير نفسك بين إهمال صحتك والمحافظة عليها، حكم عقلك واختر الحل المناسب.