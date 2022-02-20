صكوك الإطعام.. الأوقاف توزع 3 أطنان من اللحوم اليوم فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى كفر الشيخ- الإسماعيلية، بواقع 2 طن لمحافظة كفر الشيخ و1 طن لمحافظة الإسماعيلية، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.





وقالت الوزارة، إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (63) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.