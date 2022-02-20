عاجل.. «القومى للمرأة» يكشف حقيقة تقدم عروسة الإسماعيلة بشكوى ضد زوجها

جدة - نرمين السيد - وأضافت عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المجلس القومى للمرأة لا يستطيع التدخل لأن صاحبة الشأن لم تطلب.
وأردفت أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة متواجد فى جميع المحافظات ونرحب بأى سيدة تتقدم بأى شكوى.
وكان قد أقدم العريس على ضرب عروسه فى محافظة الإسماعيلية قبل لحظات من زفافها وأثناء الزفة أمس الخميس، وكان ذلك وسط الأهل والمعازيم وأمام الجميع فى وسط مدينة الاسماعيلية بالسلطان حسين، عقب خروجها من إحدى صالونات التجميل بالمنطقة، قبل أن يتم الصلح بينهما.
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