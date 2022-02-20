/680385/محافظ-الإسكندرية-لا-توقف-للدراسة-ولم-نتأثر-بحالة-الطقس-السيء-أمس

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم ان الامطار كانت خفيفة مقارنة بسابقيها وحركة المرور لم تتاثر تماما وتم التعامل مع اى تجمعات مائية ،واشار الى ان غدا يوم دراسي كامل ولم تتوقف والوضع لا يستدعى للاجازة وذلك بناءا على بيانات هيئة الارصاد الجوية.

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وتابع :” بالنسبة لسرعة الرياح كنا نخشي من المنازل المتهالكة والبلكونات القديمه واللوحات الاعلانية ايضا ولكن كانت نوه خفيفة وبالتالى كانت الامور تسير بشكل طبيعي ولم نرصد اى شيء وذلك كان نتيجة لاستعداد الجهات المعنية .

الأرصاد تزف بشرة سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن اسباب سقوط الامطار اليوم الثلاثاء، منوهة أن شهر فبراير هو شهر التقلبات الجوية وعد م الاستقرار نظرا لكونه شهر يمثل مرحلة انتقالية من الشتاء الى الربيع وهو ما لحظناه اليوم.

جاء ذاك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اكسترا نيوز موضحة ان هذا الجو والامطار التي كانت اليوم تم التوقع بها امس والتنويه اليها ، حيث عدم استقرار متابعة:” اليوم هو ذروة عدم الاستقرار “.

تساقط للأمطار على أغلب المناطق

وتابعت الدكتورة منار غانم حديثها مشيرة إلى ان البلاد ستشهد تساقط للأمطار على أغلب المناطق، وستستمر حتى طوال اليوم، لتكون أمطار رعديه ومتفاوتة الشدة، بالاضافة غلى زيادة نشاط وضح لحركة الرياح مصحوبا بالأتربة.

الأرصاد تزف بشرة سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة

وتوقعت منار غام على انه بداية من الغد سيكون هناك استقرار في الاحوال الجوية وارتفاع درجات الجرارة وظهور الشبورة ، حيث انه من المتوقع ان تنعدم فرص لسقوط الامطار غدا.