/680382/أحمد-مرتضى-الزمالك-قابله-سوء-حظ-غريب-أمام-ساجرادا

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول مباراة الفريق أمام ساجرادا، ضمن لقائات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة “تن” ببرنامج البريمو: " الزمالك قابل سوء حظ كبير أمام ساجرادا، وأضاعنا أكثر من فرصة في العارضة، ولولا الحظ والتوفق كنا حققنا الفوز".

وأضاف: "اطمن جماهير الزمالك لسه باقي 4 مباريات، ونقدر نعود ونتأهل من المجموعة، وأتمنى أن الجميع يساند نادي الزمالك في تلك الفترة الصعبة".

وزاد: " الزمالك يسدد للاعبين جميع مستحقاتهم، ولا يوجد أي لاعب لديه مستحاقت متأخرة".

وأكمل: " الزمالك عنده فلوس ويقدر يجدد لأي لاعب بشروطنا والفلوس التي يستحقها، ونقدر نجيب أي لاعب".

الزمالك يتعادل مع ساجرادا بدون أهداف بدوري أبطال أفريقيا

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وهاجم الزمالك بشراسة من عدد هجمات منظمة عن طريق شيكابالا وبن شرقي وأوباما.

وفي الدقيقة 77 هدد ساجرادا مرمى الزمالك في ثلاثة كرات متتالية، ولكن تألق أبو جبل وقام بالتصدي لهم وحافظ على نظافة شباك الزمالك.

هيثم فاروق: «كارتيرون خاين وبيكرهنا في الكورة وعايز الزمالك يخسر»

شن هيثم فاروق هجوم شرس على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب التعادل مع ساجرادا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " الكثير من جمهور الزمالك يطلق على باتريس كارتيرون الخائن، ولا أعلم من سمح بعودته مرة أخرى وكان قرار غير مدروس بشكل جيد".