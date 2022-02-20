/680381/تعرف-على-موعد-حفل-أصالة-بالقرية-العالمية

أعلنت المطربة أصالة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام عن تفاصيل حفلها الجديد بالقرية العالمية، كما صرحت عن مدى حبها لهذا المكان، وأنها تشعر بالسلام النفسي والطمأنينة فيه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل المطربة أصالة في القرية العالمية وذلك خلال السطور القادمة.

حفل أصالة في القرية العالمية

كشفت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن موعد حفلها في القرية العالمية يوم 25 من فبراير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً.

وصرت عن مدى حبها وعشقها لهذا المكان قائلة: بحس حالي بهالمكان عمّ غنّي وأنا بينكم .. ورغم إنكم كتار بس بعرف شوف كلّ واحد منكم .. بنسى كلّ الدّنيي من الطاقه الحلوه اللي بتخلق بالجو.. وبيصير للأغاني معنى تاني .. بكلّ الحب واللهفه عم بستنى معكم هالتاريخ لنلتقي بدبي بدولة السّعاده والأمان والجمال وعم بستعد بكلّ فرح للقاءنا القريب.

أصالة تحرص على الاحتفال مع الجمهور

ومن الجدير بالذكر، أن المطربة أصالة لم تغفل أي مناسبة من المناسبات دون أن تهنأ جمهورها بها، سواء مناسبة داخل وطنها سورية، أو خارجه في أي دولة عربية، أو المناسبات العالمية.

ففقي عيد الحب، نشرت مقطع من أغنيتها الجديدة «تقول تبغاني»، وعلقت عليها قاىلة: «كل عيد حب والحبايب بخير، جاهدة للحفاظ على رونق شعوري، ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه، بكل جنون المراهقة استمتعت فيه، وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه، الحياة من غير مشاعر ما بتستاهل تتعاش».

وتابعت، موجهة نصيحة للجمهور: «عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف، القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة، وأيمتي بيخلق هي علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة، نحن خلقنا لندري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نالت متنا، كل عيد حب وقلوبنا بخير».

كما وجهت رسالة قوية لمحاربي مرض السرطان، تزامنا مع اليوم العالمي لهم، والذي حل يوم الجمعة الماضي الموافق 4 من شهر فبراير، فكتب أصالة عبر موقع انستجرام: «أخد منّا هالوحش ناس قراب حبايب وأصحاب، الله يحفظ حبايبنا ويبعده عنّ كلّ الطيبين ويعافى كلّ إنسان ربّ العالمين امتحنه فيه، وأنا من النّاس اللى بتصدّق بأنه نتيجة قهر ووجع مكبوت»

وتابعت: «واحتياطا إذا زعلتم فضفضوا النّاس كلّها عندا من القهر أشكال وما حدا خالى من الوجع، عبّروا لا تتركوا الجرح مقفول، ولا تتطلّعوا على ناس قلال ممكن يتنمّروا، الله يحفظكم جميع ويعافي قلوبنا لتتعافى أجسادنا، الله يرحم صديقتي الحبيبة آخر ضحايا هالوحش ويرحم كلّ حبايبنا اللي تركونا بسببه أو بسبب غير، ويا رب يجي اليوم اللي حبّة دوا بتشفي منّه».