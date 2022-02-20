/680380/العنف-ضد-المرأة-مرفوض-درة-تعلق-على-أزمة-عروسي-الإسماعيلية

تصدر “عروسي الإسماعيلية” التريند خلال الأيام القليلة السابقة، نظرًا لإنتشار فيديو على السوشيال ميديا لعريس يقوم بضرب عروسته وسحلها على الأرض وهي بفستان الزفاف من أمام الكوافير الخاص بها، وهاجم العديد من الفنانين عريس الإسماعيلية بسبب هذا الفعل الشنيع وكانت من أبرزهم درة.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق درة على أزمة عروسي الإسماعيلية وذلك خلال السطور القادمة.

درة تعلق على أزمة عروسي الإسماعيلية

قامت الفنانة درة بالتغريد عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بشأن أزمة عروسي الإسماعيلية وكتبت: العنف ضد المرأة مرفوض وليس له أي مبرّر.

كوافيرة عروس الإسماعيلية

وفي سياق متصل، صرحت كوافيرة عروس الإسماعيلية “مها الخولي” بموقع دوت الخليج التفاصيل حول موضوع عروسي الإسماعيلية، وقالت: هي كانت متوترة زي أي عروسة عادي وكنا بنهديها، ومكنش في أي حاجة مش طبيعية.

وأردفت مها الخولي كوافيرة عروس الإسماعيلية: اليوم عدى وخلصت ميك اب وبدأت تهدا، جالها تليفون وهي بتعمل الطرحة وقالت اديني حد مبيزعقش.

وأضافت مها كوافيرة عروس الإسماعيلية: بعد ١٠ دقايق جالي تلفيون قالولي العريس بيضرب عروسته استغربت من الكلمة وكنت فكراهم بيهزروا، عشان كنت مشيت انا خلصت العروسة ونزلت قبل ما العريس يطلع كنت في وشه يعتبر، قالوله ممنوع ودخل بردو واتقال خبطها ساعتها ومخدتش اي رد فعل معاه.

كوافيرة عروس الإسماعيلية تثير الجدل

وقد كانت مها الخولي كوافيرة عروس الإسماعيلية قد نشرت عبر خاصية “ستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لعروسي الإسماعيلية بعد الصلح وعلقت عليها: بعيد عن اي تفاصيل لازم تاخدو بالكو ان المايكب متهزش ولا حصلو اي حاجة واستحمل المرمطة دي وزي ماهو انا تسلم ايدي والله ربنا يحميني.

والذي عرض كوافيرة عروس الإسماعيلية لإنتقادات شديدة، وصرحت لتحيا مصر بشأن هذه النقطة وقالت: بعد الصلح قعدت اهزر مع الفولورز بتوعي عشان كده شيلت الاستوري بعد ١١ دقيقه بس.

فيديو ضرب عروس الإسماعيلية

كما قد تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع فيديو الواقعة بشكل كبير، نظرًا لأنه كان مشهد قاسي، وتعاطف مع العروس الكثير من رواد التواصل الإجتماعي، ثم بعد ذلك تعرضت لحملة هجوم كبيرة عليها نشرًا لإنتشار فيديو الصلح الذي ظهرت فيه في أحضان زوجها وسط عائلته، التي بررت الفيديو قائلة: العروسة كانت دايخة ومحتاجة ميه بسكر وهما ولاد عم ومفيش أي حاجة.