نشرة أخبار الفن: ياسمين عز تعتذر عن تصريحاتها بشأن عروس الإسماعلية.. حمادة هلال يحتفل بخطبة إلهام عبد البديع وهذا سبب تغيب يوسف الشريف عن الماراثون الرمضاني 2022

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

بعد مهاجمتها.. ياسمين عز تتراجع عن موقفها تجاه عروس الإسماعلية:«أنا ضد إهانة المرأة»

تراجعت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن موقفها بشأن واقعة ضرب عروس الإسماعلية، معتذرة عما بدر منها من تصريحات بخصوص تلك الواقعة.

اعتذرت ياسمين بشكل واضح خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» قائلة : "أعتذر بشكل واضح عن أي حاجة قولتها، وأنا أسأت التعبير فيما أقصد، وكان قصدي أنهم طالما اتصالحوا يبقا هما حرين ودي حاجة بينهم، ولكن أنا طبعًا ضد الإهانة، لا يمكن التسامح مع أي رجل يضرب زوجته، والبرنامج له مواقف صريحة في قضية العنف ضد المرأة".

وأضافت: "أكتر من بنت طلبت مني المساعدة بسبب العنف ولبينا طلبها في البرنامج، ومنها الفتاة اللي طلقها زوجها غيابي واستضفناها، وأنا دايمًا بساعد الستات، ومفيش إنسان سوي بيوافق على العنف، وأي رجل مش مسموح له وغير مقبول أنه يعتدي على أي امرأة بسبب القرابة أو الزواج، وأكرر الاعتذار تاني".

حمادة هلال يحتفل بخطبة إلهام عبد البديع على الملحن وليد سامي «صور»

حرص الفنان حمادة هلال على الاحتفال بخطبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، في حفلته الغنائية الأخيرة «حفل بورتو سعيد».

وأهداهما أغنية «بحس معاك»، التي رقصا عليهما سويًا على المسرح إلى جانبه وسط تصفيق الجمهور.

بسبب فيلمه الجديد.. يوسف الشريف خارج السباق الرمضاني 2022

يغيب الفنان يوسف الشريف عن السباق الرمضاني المقبل 2022، ويرجع السبب لذلك أنه قام بتفضيل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما، وذلك بعد غياب عن السينما يصل إلى ٤ سنوات.

بالتعاون مع أحمد حلمي.. أول فيلم لـ صانع المحتوى محمود السيسي

تم الإعلان حول تعاون مشترك مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «العيل» والذي يعتبر أول عمل فني لمحمود السيسي صانع المحتوى الترفيهي على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يحظى بشعبية واسعة بين فئة الشباب.

نشر صانع المحتوى محمود السيسي صور تجمعه بالفنان أحمد حلمي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: مشوار طويل من سهر وتعب وحلم مش باين لة ملامح وفيدوهات مبتجبش 10 فيوهات علي بعض لحد مجت اللحظة اللي واحد من اهم نجوم صناعه الكوميديا يبقي بيتفرج عليك وبيتابعك وبيحبك.