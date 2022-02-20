/680378/ريال-مدريد-يضرب-ألافيص-بثلاثية-في-الدوري-الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ألافيس بنتيجة 3/0 على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وحاول لاعبي الفريق أن يسجل من بدايتها، بعدما سيطروا على جميع أرجاء الملعب، في غياب واضح للاعبي ألافيس.

وأفتتح الأهداف ماركو أسينسو في الدقيقة 63، ثم عزز فينسيوس جونيور بالعهدف الثاني بالدقيقة 80، وقبل نهاية المبارة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل كريم بنزيما هدف الفريق الثالث لينهي اللقاء لصالحهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 57 مغرداً بصدارة جدول الدوري، بينما ظل رصيد عند النقطة رقم 20 في المركز التاسع عشر.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

باريس سان جيرمان يخطف هدف الفوز من ريال مدريد في الثواني الأخيرة

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.