الرعاية الصحية : تقنية جديدة لعلاج دوالى الرحم بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، شملت إدخال تقنية الحقن الوريدى عن طريق القسطرة التداخلية لعلاج أمراض دوالى الرحم والحوض للمنتفعات بالتأمين الصحى الشامل.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تعد عملية الحقن الوريدى عن طريق القسطرة التداخلية، من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج دوالى الرحم والحوض من خلال عمل فتحة صغيرة فى الجلد لا تتعدى 2 مم، وإتمام العمليات بنجاح، كما أنها لا تؤثر على فرص الحمل والإنجاب ولا تحتاج فيه المريضة تناول العلاج الهرمونى، وبذلك تتفادى آثاره الجانبية.

وتابعت، أنه تم إجراء أول عملية علاج دوالى متضخمة بالرحم والحوض باستخدام الحقن الوريدى عن طريق القسطرة التداخلية بنجاح لمريضة تبلغ من العمر 32 عامًا، وعلاجها من آلام شديدة بالحوض خاصة مع الوقوف أوالجلوس لفترات طويلة، وذلك بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وأضافت، أنه أجريت العملية للمريضة على يد فريق من أمهر خبراء الأشعة والقسطرة بالمجمع، والذى ضم كلًا من د. أحمد عوض بيصار، أستاذ الأشعة، الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس قسم الأشعة، الدكتور إبراهيم شكرى، أخصائى الأشعة، وبمعاونة فرق العمل من مشرفى القسطرة والتمريض وفنيى الأشعة بالمجمع، وتحت إشراف الدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبى يقدم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وأنه ضمن المنشآت الصحية التابعة للهيئة والتى تعمل على ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالإسماعيلية ومدن القناة، لافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية منها 54 مركز ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى 12 مستشفى.