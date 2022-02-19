رضا عبد العال: «منهم لله اللي رجعوا كارتيرون تاني للزمالك»

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شن رضا عبد العال هجوم على كارتيرون، بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العالي خلال فيديو نشره على صفحته: " منهم لله اللي رجعوا كارتيرون مره تانيع الزمالك، دا ساب الفريق واحنا بنلعب النهائئ وفي ظروف صعبة وكان بينا وبين الفوز بأفريقيا خطوة واحده".

وأضاف: " كارتيرون لا يفقه شئ ولا قارئ للملعب ولا عنده أي فنيات، وبيعتمد على لاعيبة متستحقش أنها تلعب في الزمالك".

وزاد: "أزاي يلاعب حمزه المثلوثي وأوناجم فهم لاعبين لا يرتقوا أن يلعبوا داخل الزمالك، مثل اسلام جابر وبعض اللاعبين الأخرين".

تصريحات رضا عبد العال

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".

كارتيرون: «أمامنا 4 مباريات نستطيع التأهل من خلالهم»

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن تعادل فريقه اليوم أمام ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " مازال الفريق يعانى من اهدار الفرص السهلة، واستطعنا أن نسيطر على المباراة، ولكن كان ينقصنا تسجيل الأهداف".

وأضاف: "أداء الزمالك في الشوط الأول لم يكن جيد، ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمانا، وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وكنا نستطيع الففوز من خلال الفرص التي أتيحت لنا".

وزاد:"تعرضنا لمواقف سابقة فى السنوات الماضية، تجعل لدينا حافز وإصرار كبير على التأهل، ونعمل الأن على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة فمازال أمامنا 4 مباريات نستطيع التأهل من خلالهم".