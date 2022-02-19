/680373/انطلاق-مؤتمر-مهندسون-في-حب-مصر-بقنا-والقائمة-تستعرض-برنامجها

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إنه يتمنى أن تستمر نجاحات النقابة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قرر الترشح لدورة جديدة بعد دعمه من شيوخ المهنة من مهندسين مصر.

دوت الخليج

واستعرض هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالي، خلال المؤتمر سلسلة النجاحات التى تمت فى كافة القطاعات داخل نقابة المهندسين خلال السنوات الماضية وأبرزها أنه تسلم النقابة وعليها مديونية بملايين الجنيهات، وحالياً جنت أرباحا تصل لأكثر من مليار جنيه، بجانب دعم النقابات الفرعية فى المحافظات المختلفة فى شتى المجالات.

وأوضح المهندس هانى ضاحى، أن النقابة أحسنت استخدم الأرصدة الموجودة وتطبيق الأنشطة مثل الإسكان والتدريب، وزيادة الإدارات وأصبحت لدينا متسع تدعيم النقابات الفرعية بعد أن كان بها عجز وتم تحسين بنية أساسية ونجحنا فى دعم أكثر من 12 نقابة فرعية فى تقديم الخدمات المقدمة للمهندسين، فضلا عن الرعاية الطبية عملنا تحول رقمى لتقديم الخدمات الطبية فى عام 2021 وهذا العام انتظمت كل الخدمات الطبية المقدمة وتعاقدت النقابة مع مراكز التحاليل والاشعة، وتم زيادة الحدود الخاصة بالرعاية الطبية تصل إلى 27 ألف جنيه.

انطلاق مؤتمر «مهندسون في حب مصر» بقنا.. والقائمة تستعرض برنامجها

ويحضر فعاليات المؤتمر محموأبوزيد نقيب للمهندسين في قنا، وعدد كبير من القيادات والمرشحين في انتخابات نقابة مهندسي قنا .

وكانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون.

وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.