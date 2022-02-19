مياه سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع.
وأضاف عرفة - فى بيان - أنه وفقاً لخطة الطوارئ والأزمات تنتشر حاليا معدات التعامل مع مياه الأمطار والسيول طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة، مشددًا على اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال العمل.
وأضاف أنه فى السياق ذاته فقد ضربت الأمطار بنسبة متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة مدن رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة ودهب بجنوب سيناء والعريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل بشمال ووسط سيناء، وجار حالياً رفع تجمعات المياه بواسطة الأطقم الفنية ومعدات السيول والأمطار، وأن الوضع حاليا مستقر.
ووجه عرفة بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة.
وأشار عرفة إلى إنعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة والمتابعة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
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