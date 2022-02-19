جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار سوف تشهدها البلاد غدا الأحد خصوصًا مع عودة المدارس والجامعات.





وطالب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، بالحذر خلال فترة الصباح بسبب الشبورة، وأوضح أن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية أمطار متوسطة كما أن فترات الليل ستكون شديدة البرودة. وذكر أنه بدءًا من الغد ستكون الأجواء مستقرة وسوف تشرق الشمس على المحافظات كافة، كما أن الرياح سوف تكون هادئة لمدة 72 ساعة على الأقل وذلك حتى الثلاثاء المقبل، وسوف نعلن تفاصيل الطقس بعد هذه المدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الطقس الآن: الأرصاد تعلن موعد تحسن الأجواء وتحذر من هذا الأمر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.