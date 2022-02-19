هانى ضاحى : سعيد بإنشاء مقر لنقابة المهندسين فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد وفد من نقابة المهندسين الأرض التى تم شرؤاها فى مدينة الأقصر وذلك لإنشاء مقر للنقابة هناك، وضم الوفد المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسينن والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، والمهندس الاستشارى هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة

فيما تقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالى برئاسة المهندس هانى ضاحى، لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الأرض وإنهاء الإجراءات الخاصه بها.