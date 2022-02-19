المهندس هانى ضاحى: نقابة المهندسين نجحت فى تطبيق التحول الرقمى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وانطلقت مساء اليوم، فعاليات مؤتمر "مهندسون فى حب مصر"، فى محافظة قنا، التى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى نهاية الشهر الجارى.

وبين المرشح على منصب النقيب، أنه قام بوضع برنامج انتخابى واحتل شباب المهندسين جزءا هاما فيه من خلال 4 محاور هى، التدريب من خلال منح تدريبية تعاقد عليها وتمنح شهادة وإجازة للعمل، توفير الخدمات النقابية فى مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى، وتوفير وحدات سكنية بسعر مناسب، وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى تطوير أداء النقابة، لخدمة مهندسى مصر، مؤكدا أن النقابة نجحت فى زيادة المعاشات 35%، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الطبية.

وأكد ضاحى، على أننا استهدفنا عودة النقابة كذراع لمشروعات الدولة، خاصة وأن نقابة المهندسين كان لها دور مهم فى ملف التصالح.

كما أشار إلى أن هناك زيادة جديدة فى معاشات المهندسين أول يوليو، كما أن المعاش التكميلى لا يلغى المعاش الأصلى لنقابة المهندسين.

ونوه إلى أن أمانة صندوق النقابة تدرس النسبة، وقيمة المعاش حاليا 960 جنيها، لكن الأكيد بعد الزيادة ستتخطى قيمة المعاش الألف جنيه.