المهندس هانى ضاحى: إيقاف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء معاهد هندسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال هانى ضاحى نقيب نقابة المهندسين، والمرشح على منصب النقيب لدورة جديدة، خلال كلمة له فى مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر" بنقابة المهندسين بمحافظة قنا، إنهم يسعوا من خلال المؤتمر أن يلقوا الضوء على ما تم إنجازه فى النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية منذ عام 2018 وحتى يومنا هذا.





وأوضح ضاحى فى المؤتمر الذى رصدته عدسة دوت الخليج، أنه تم حل جميع المشكلات من خلال إيقاف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء معاهد هندسية، وتشكيل لجنة لتقييم التعليم فى دور التعليم الموجودة حاليا كل 3 أشهر. وأوضح أن نتائج هذه القرارات ظهرت الآن من خلال تقليل عدد الطلاب الخريجين إلى 7 آلاف طالب.، مشيرا إلى أنه يواصل حل كافة مشاكل التعليم الهندسى، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية. وانطلقت مساء اليوم، فعاليات مؤتمر "مهندسون فى حب مصر"، فى محافظة قنا، التى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى نهاية الشهر الجارى.

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