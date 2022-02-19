/680369/جدول-ترتيب-مجموعة-الزمالك-بعد-التعثر-أمام-ساجردا

تعادل الزمالك اليوم أمام ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يأمل الزمالك في الفوز خاصة بعد فوز بترو أتليتكو على الوداد بنتيجة 2/1، ليضع الزمالك تحت موقف صعب، بعد وصول الفريق الأنجولي لأربعة نقاط متصدراً بهم المجموعة.

ولكن لم يستطيع الزمالك الفوز علىى ساجرادا، واضاع الكثير من الكرات خلال المباراة، بالإضافة لتألق أبو جبل الذي أنقذ القلعة البيضاء من أكثر من هجمة خطير لساجرادا.

وبتلك النتائج مباريات المجخموعة اليوم، أصبح بترو أتليتكو في المركز الأول برصيد 4 نقاط، وخلفه الوداد بـ 3 نقاط.

بينما أرتفع رصيد الزمالك لنقطتين وأصبح فب المركز الثالث، وجاء ساجرادا بالمركز الرابع والأخير، بعد تعادل أمام الفارس الأبيض.

كارتيرون: «أمامنا 4 مباريات نستطيع التأهل من خلالهم»

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " مازال الفريق يعانى من اهدار الفرص السهلة، واستطعنا أن نسيطر على المباراة، ولكن كان ينقصنا تسجيل الأهداف".

وأضاف: "أداء الزمالك في الشوط الأول لم يكن جيد، ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمانا، وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وكنا نستطيع الففوز من خلال الفرص التي أتيحت لنا".

وزاد:"تعرضنا لمواقف سابقة فى السنوات الماضية، تجعل لدينا حافز وإصرار كبير على التأهل، ونعمل الأن على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة فمازال أمامنا 4 مباريات نستطيع التأهل من خلالهم".

الزمالك يتعادل مع ساجرادا بدون أهداف بدوري أبطال أفريقيا

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وهاجم الزمالك بشراسة من عدد هجمات منظمة عن طريق شيكابالا وبن شرقي وأوباما.

وفي الدقيقة 77 هدد ساجرادا مرمى الزمالك في ثلاثة كرات متتالية، ولكن تألق أبو جبل وقام بالتصدي لهم وحافظ على نظافة شباك الزمالك.