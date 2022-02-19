/680367/أزمات-شبكة-الإنترنت-فى-الدقهلية-بمناقشات-اتصالات-البرلمان

تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، الأحد نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الالتزام بما تم إدراجه في خطة الدولة في الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الإنترنت بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ،تهالك مبنى سنترال بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

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أيضا تشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا غازي، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهلية من عدم وصول خدمة شبكة التليفونات الأرضية إلى منازلهم ، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

أزمات شبكة الإنترنت فى الدقهلية بمناقشات اتصالات البرلمان

وبلجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، تشهد استكمال دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني، وبلجنةالإدارة المحلية تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتحرير محاضر لواضعي اليد على أرض منطقة ملاحة رشيد التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ، لعدم سداد القيمة الإيجارية للأرض، وتأكيد الهيئة على أن الأرض مدرجة بسجلاتها ضمن الوقف الخيري (عبدالله الروبي)، وتم تسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم استردادها مرة أخرى لملكية الهيئة، وذلك بالرغم من تأكيد وزارة التنمية المحلية على أن هذه الأرض أملاك دولة خاصة وتتبع أملاك منطقة أبو غنيمة، بالإضافة إلى قيام واضعي اليد بتقديم طلبات للمحافظة لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وموافقة المحافظة عليها وسداد بعضهم دفعة من مقدم الثمن وحصول عدد (68) حالة منهم على عقود، مع العلم أنه يوجد مغالاة في تقدير سعر القيراط حيث تراوح السعر من 13000 جنيه إلى 18000 جنيه.