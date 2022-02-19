/680363/مانشستر-سيتي-يسقط-في-الوقت-القاتل-أمام-توتنهام-بعد-15-مباراة-متتالية

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

موقف الفريقين

وتٌعد تلك الخسارة الأولى لمانشستر سيتي منذ 15 مباراة متتالية، ليتوقف رصيد كتيبة جوارديولا عن النقطة رقم 63 متصدراً جدول الترتيب، بينما أرنفع رصيد توتنهام عند النقطة رقم 39 في المركز السابع.

ليفربول يضرب نوريتش سيتي بثلاثية.. وصلاح يسجل «فيديو»

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من الحارس أليسون، ليتلاعب الفرعون المصري بدفاعات وحارس نوريتش سيتي ويسكنها الشباك.

🎥⚽️ هدف افضل لاعب في العالم الملك محمد صلاح 🇪🇬❤️#ليفربول

https://t.co/D3J1sxevNA — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 19, 2022

وفي الدقيقة 81 حرز لويس دياز الهدف الثالث لليفربول، لينهي أما نوريتش سيتي في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 57 في المركز الثالث، بينما ظل موريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.