وزير الري الأسبق: مصر قادرة على حماية مصالحها فيما يتعلق بالسد الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الملء الأول للسد الإثيوبي كان كافيًا لتوليد الكهرباء،
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلام الإثيوبي لا يعتد به، وهناك سوء في التخطيط والتنظيم.
ولفت الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن مصر توافق على استخدام السد في توليد الكهرباء، مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية والسودانية.
وشدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، على أن إثيوبيا تعاني من وضع سياسي متدهور لذلك تستغل السد للتغطية على أزمتها
وأكد أن الحكومة الإثيوبية لا ترغب في التوصل لحل عادل لحل أزمة السد، لافتا إلى أن تعليه الممر الأوسط في السد أكبر مشكلة في السد الإثيوبي ، وقد يتبعه مشاكل وخيمة.
واستطرد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن مصر لديها جيشها وشعبها والحكمة التي تمكنها من الدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.
وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن الصين صاحبة أكبر استثمارات في القارة الأفريقية، وهي التي تبني محطة الكهرباء في السد الإثيوبي.
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