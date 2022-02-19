فريق بحثى من معهد الفلك يزور الإمارات لبحث التعاون العلمى المشترك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن فريق من الباحثين بقسم ديناميكية الأرض بالمعهد، زار مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك فى ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد وبلدية دبى، والجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها.





وأشار القاضى فى التقرير الذى رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن - إلى أن الوفد قام بزيارة إدارة المساحة ببلدية دبى، حيث جرى استعراض الإمكانيات البحثية للمعهد، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تقوم بلدية دبى بعدد من المشروعات الكبيرة.

وأضاف أن شركة الاتحاد الإماراتية استعانت بالمعهد لإجراء دراساته فى مجال القياسات المساحية والثاقلية الأرضية، نظرًا للخبرات الواسعة التى يتميز بها المعهد فى هذا المجال.

وأوضح ان الفريق البحثى تفقد خلال الزيارة الإمكانيات والمشروعات الجارية لدى بلدية دبى، ومنها منظومة إدارة برج خليفة، وكذا نظام مراقبة النشاط الزلزالى، فضلًا عن زيارة معرض إكسبو دبى (Dubai Expo)، وتفقد عدد من الأجنحة للدول المُشاركة، وكذلك زيارة الجناح المصرى الذى يشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

وقال رئيس المعهد إنه التقى خلال الزيارة بالدكتور حميد النعيمى مدير جامعة الشارقة، ورئيس الاتحاد العربى للفلك،حيث تم تبادل وجهات النظر فى الموضوعات العلمية الحديثة المطروحة على الساحة فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء، وبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك فى مجالات تخصص المعهد، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء المراصد الفلكية.

وأضاف أنه بحث مع الشيخ السيد على الهاشمى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القضائية والدينية بدولة الإمارات، آليات دعم العلاقات فيما يتعلق بالفلك الشرعى ورصد الأهلة ومواقيت الشهور العربية، وتم بحث سبل تعزيز آليات التعاون المصرى الإماراتى فى هذه المجالات.