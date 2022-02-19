عاجل - إعادة فتح طريق «الزعفرانة - رأس غارب» بعد إغلاقه بسبب السيول

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم السبت، إنه مازال الطريق الصحراوى الشرقى القديم من الشيخ فضل حتى بنى سويف بالتنسيق مع محافظة المنيا، ومحافظة بنى سويف مغلق حتى الآن.

وناشدت غرفة عمليات المرور المواطنين بتأجيل السفر لحين تحسن الأحوال الجوية، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، عقب الانتهاء من رفع المخلفات وإصلاح آثار السيول.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات الاعلانية، والتواجد قرب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بحالة الطقس.