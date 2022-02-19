محافظ بنى سويف يستعرض جهود المشاركة المجتمعية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، التقرير الشهرى للجهود التى تم تنفيذها المحافظه من خلال دليل المشاركة المجتمعية الفاعلة والداعمة للمبادرات المحلية والقومية، الذى تم إعداده لتسريع وتيرة التنمية، وفق أطر وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التقرير الذى أعده وعرضه على المحافظ الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.





وكشف بيان للمحافظه صدر اليوم أن الجهود المنفذة من خلال الدليل التى ترسيخ ممارسات المشاركة المجتمعية وتنظيمها عبر منهجية علمية فى إعداد الدليل تتبناها لجان التنمية المتكاملة والمشاركة المجتمعية بالمحافظة فى تفاعلها مع المجتمع، ويتضمن الفئات المستهدفة، وآليات التنفيذ، ودعم المبادرات المحلية كأحد أهم أدوات التنمية بالمشاركة، والتى تحقق فى مجملها عند تطبيقها بشكل تكاملى مفاهيم ومبادئ التنمية بالمشاركة.

وفيما يتعلق بخطة المشاركة لشهر يناير 2022 لمسؤولى المشاركة المجتمعية بكل من مركزى ناصروببا مع تشكيل عدد 10 لجان مختلفة قامت اللجان بمراجعة حصر لاحتياجات المواطنين فى المجالات المختلفة؛ تمهيدا لتوجيه المبادرات، وتجهيز غرفة لأول مرة بكل مجلس قروى لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين وتوفيرالمعلومات عن مبادرة حياه كريمة،ومتابعة تنفيذ المشروعات بقرى حياه كريمة وتحديد المشاكل والتحديات والعمل على حلها ، وإعداد محاضر للمشاركة المجتمعية مع ملخص للمحاضر بتقرير شهرى مع إعداد ما جرى تنفيذه من اعمال المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات لقرى ببا وناصر وإرساله للوزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه جرى عقد 29 ندوة بمركز ببا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالتحول الرقمى، الزراعة الذكية، ريادة الأعمال و مخاطر الزواج المبكر وظاهرة ارتفاع نسب الطلاق ، مكانة المرأة و أهمية تنظيم الأسرة بالاضافة إلى قافلتين طبيتين بعنوان نور حياة للعيون و لقاح كورونا ، وعقد 38 ندوه بمركز ناصر لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأة، الادخار و الإقراض، التمكين الاقتصادى الإعلام و الريادة السكانية و تأهيل الشباب بالإضافة إلى قافلة طبية للكشف ضمن عدد من التخصصات(باطنة، رمد، عظام، جلدية)، وإنهاء المسح الإحصائى، والذى تقوم به جهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن القرى من المشروع مع المستهدفة فى المرحلة الأولى 66 قرية.

وفى مجال تدعيم المبادرات المحلية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة والمجتمع المدنى، جرى عقد 216 جلسة عن تنمية الأسرة لتنمية الأسرة "مبادرة الرئيس "استهدفت 21600 رجل مستفيد،وفى مجال التنمية الاقتصادية تم عقد 30دورة تدريبية على ريادة الاعمال للسيدات استهدفت 750 سيدة وتوزيع 25 بطانية و25 وجبة جاهزة بقرى الضباعنة وكفر ناصر مركز ببا ، والمشاركة والتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف لمركز ببا، وعقد 6 ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية مختلفة فى مجال رفع الوعى بمركز ببا "المواطنة- الصحة الإنجابية - ترشيد استخدام المياه - ورد الجميل للدولة المصرية -حقوق الطفل" لـ 420 مواطنا، وعقد 40 ورشة عمل للتدريب على التمكين الاقتصادى بمركز ببا بوحدات "صفط راشين - قمبش - طنسا بنى مالو" من خلال تهيئة الفئات المستهدفة لسوق العمل فى مجال ( ريادة الاعمال- التنمية البشرية ـ الصحة النفسية ـ نور البيان ـ تطريز الملابس ) وحصل عدد 170 منالمستهدفين بقرية صفط راشين ، 220 شهادة من قريتى قمبش وطنسا بنى مالو على شهادات اجتياز التدريب ، وجارى تنفيذ التدريب لوحدات المحلية بدنديل وبهبشين وقرى مركز ببا.

وقامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأميةلمركزى ناصر وببا، ففى مركز ناصر جرى تنظيم 3 ندوات فى قريتين بلغ عدد المستفيدين 110 مواطنين، واختبار محو الامية لعدد 3108 واجتاز بنجاح 1990 مواطنا، وفى مركز ببا ندوتين لقريتين بلغ عدد المستفدين 70 مواطنا، واختبار محو الأمية لعدد 3833 واجتاز بنجاح 3732 مواطنا، وقامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظة تم عقد ندوات ب 18 وحدة صحية بمركز ناصر لعدد 4320 متردده على الوحدات الصحية ، كما تم عقد ندوات ل 22 وحدة صحية بالإضافة إلى المستشفى المركزى و مدرسة التمريض بمركز ببا لـ 7100 متردده على الوحدات الصحية و طالبات مدرسة التمريض( حقوق الطفل - التربية الايجابية - مناهضة ختان الاناث والزواج المبكر - التعامل مع الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة –امراض السكر عند الاطفال و طرق الوقاية و العلاج ).

وقامت وحدة حياه كريمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بتنظيم 7 ندوات بالتنسيق مع وحدة حياه كريمة بالمحافظة التحول الرقمى ضمن مبادرة الرئيس" حياه كريمة " حيث تمت عدد7 ندوات بمركز ببا استهدفت حوالى 400 فرد من المواطنين ، وقامت مديرية التضامن بعقد ندوات توعية ، مبادرة 2 كفاية و استخدام العيادات التابعة للتضامن للتوعية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة بمركز ناصر.

وتم عقد ندوات توعية للمستفيدين من تكافل و كرامة للانتقال من الاتكالية إلى الإنتاجية من خلال برنامج فرصة بمركزى ناصر و ببا ، وبالتعاون مع وحدة حياه كريمة نظمت مديرية الشباب والرياضة عدد 6تدريبات فى مجال الحاسب الآلى بالتعاون مع منظمة الأزهر الشريف استفاد منها عدد كما تم تنظيم ندوات عن مخاطر الإدمان مجتمعية فى مراكز شباب ببا حيث استهدفت 960 شابا، ومن خلال إدارة تنمية القرية بالمحافظة فى مجال التمكين الاقتصادى تمويل 15 مشروعا بقرية قمبش، بتكلفة 225 ألف جنيه لمشروعات الإنتاج الحيوانى.

وقد نظمت وحدة السكان بالمحافظة ندوتين بمركزى ببا وناصر لمناقشة المشاكل السكانية (زواج القاصرات ، التسرب من التعليم ، محو الأمية ، البطالة ) ، وقامت إدارة شئون الإعاقة بديوان المحافظة بمتابعة الأطفال ذوى الإعاقة بالتعليم فى مراكز ببا وناصر وتوعية أولياء الأمور بالتعامل مع العاقين بمدرستى التربية الفكرية بناصر وببا، كما جرى تلقى 50 شكوى من ذوى الإعاقة بمركزى ببا وناصر وتم العمل على حلها.