عاجل- منخفض جوى جديد فى هذا الموعد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأرصاد الجوية حذرت من سوء الأحوال الجوية التى بدأت منذ يوم الجمعة وتستمر حتى غد الأحد.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، اليوم السبت، أن محافظات شمال الصعيد شهدت أمطار غزيرة ورعدية على البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء. وتابعت الدكتورة إيمان شاكر أنه تم التحذير من سقوط الأمطار على سيناء على شكل سيول، موضحة أن الأمطار تستمر فى الهطول على سيناء وخليج السويس منذ أمس حتى اليوم. وتوقعت شاكر أن الأمطار سوف تعود مجددا الأسبوع المقبل، مع توقعات بحدوث منخفض جوى يؤثر على مصر الأربعاء المقبل، وذكرت أن جميع محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تأثرت اليوم بالأمطار وكانت مصحوبة بالبرد وهى حبات الكرات الصغيرة.



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